Шойгу заявил об отсутствии значимых результатов контрнаступления ВСУ

У контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют какие-либо значимые результаты. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

При этом «западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру"», подчеркнул он, оценивая ход контрнаступления.

Министр также сообщил, что сначала сентября Киев потерял свыше 17 тысяч военных, а также более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе западной.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина кидает военных в бой так, будто это «не их люди». Он также сообщил, что с начала контрнаступления противник потерял 71,5 тысячи человек.