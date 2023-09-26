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13:42, 26 сентября 2023Россия

Шойгу оценил ход контрнаступления ВСУ

Шойгу заявил об отсутствии значимых результатов контрнаступления ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

У контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют какие-либо значимые результаты. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

При этом «западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру"», подчеркнул он, оценивая ход контрнаступления.

Министр также сообщил, что сначала сентября Киев потерял свыше 17 тысяч военных, а также более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе западной.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина кидает военных в бой так, будто это «не их люди». Он также сообщил, что с начала контрнаступления противник потерял 71,5 тысячи человек.

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    Сергей Истомин
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