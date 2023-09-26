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13:53, 26 сентября 2023Экономика

В России пообещали возобновить производство автозапчастей на бывшем заводе Bosch

«НАМИ» возобновит производство систем ABS и ESP на бывшем заводе Bosch в Самаре

Фото: Best Auto Photo / Shutterstock / Fotodom

В России пообещали возобновить производство автозапчастей на бывшем заводе Bosch в Самаре. Об этом сообщил гендиректор ФГУМ «НАМИ» Федор Назаров, его цитирует ТАСС.

На предприятии «НАМИ инновационные компоненты» (экс «Роберт Бош Самара») будут выпускать ABS (антиблокировочная система) и ESP (система стабилизации для предотвращения заноса). По словам Назарова, производство начнется в середине 2024 года. «НАМИ» уже договорилась о поставке систем для «АвтоВАЗа». Также заинтересованность в продукции выразили «Группа ГАЗ», «Соллерс» и Haval.

«У нас обязательства, что мы 500 тысяч систем должны производить. Я думаю, что в следующем году мы еще не сделаем столько, а вот через год — уже да», — заявил он.

НАМИ не самостоятельно разрабатывает системы, а планирует выпускать их совместно с восточным партнером. Проект разделен на три этапа, последним из которых станет достижение стопроцентной локализации, добавил Назаров.

«НАМИ сейчас на 100 процентов спроектировать и изготовить систему ABS не может. Но мы при организации производства планируем в середине следующего года уже начать производство, и там должно быть российское программное управление», — пообещал директор предприятия.

Ранее подведомственный Минпромторгу научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» приобрел российские активы Toyota, включая завод в Санкт-Петербурге. Производитель избавился от бизнеса без опциона на обратный выкуп. Ранее на предприятиях бренда выпускали Toyota Camry и RAV4.

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    Вячеслав Агапов
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