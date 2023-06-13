Раскрыты подробности продажи активов Toyota и Volkswagen в России

Мантуров: активы завода Toyota в Санкт-Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на выкуп

Российские активы автогиганта Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Это агентству РИА Новости рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он уточнил, что сделка, состоявшаяся в конце марта, не подразумевает возможности для японской корпорации вернуть производственные площадки. На аналогичных условиях была заключен договор и с немецким концерном Volkswagen, добавил министр.

