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03:12, 13 июня 2023Экономика

Раскрыты подробности продажи активов Toyota и Volkswagen в России

Мантуров: активы завода Toyota в Санкт-Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на выкуп

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские активы автогиганта Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Это агентству РИА Новости рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он уточнил, что сделка, состоявшаяся в конце марта, не подразумевает возможности для японской корпорации вернуть производственные площадки. На аналогичных условиях была заключен договор и с немецким концерном Volkswagen, добавил министр.

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