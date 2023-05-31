Стали известны детали продажи российских активов Volkswagen

Минпромторг: сделка по продаже завода Volkswagen не включает опцион на обратный выкуп

Сделка по продаже российских активов Volkswagen местному инвестору не включает опцион на обратный выкуп. О таких деталях рассказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, его слова приводит ТАСС.

«Без опциона», — так представитель министерства ответил на соответствующий вопрос.

О том, что Volkswagen Group завершила продажу российских активов местному инвестору стало известно 19 мая. Российский инвестор получил контроль над всеми дочерними предприятиями Volkswagen Group в стране, включая завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании.

Активы получил местный инвестор в лице ООО «Арт Финанс», которого поддерживает дилер «Авилон». Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала продажу бизнеса Volkswagen по цене до 125 миллионов евро.