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16:03, 31 мая 2023Экономика

Стали известны детали продажи российских активов Volkswagen

Минпромторг: сделка по продаже завода Volkswagen не включает опцион на обратный выкуп

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сделка по продаже российских активов Volkswagen местному инвестору не включает опцион на обратный выкуп. О таких деталях рассказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, его слова приводит ТАСС.

«Без опциона», — так представитель министерства ответил на соответствующий вопрос.

О том, что Volkswagen Group завершила продажу российских активов местному инвестору стало известно 19 мая. Российский инвестор получил контроль над всеми дочерними предприятиями Volkswagen Group в стране, включая завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании.

Активы получил местный инвестор в лице ООО «Арт Финанс», которого поддерживает дилер «Авилон». Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала продажу бизнеса Volkswagen по цене до 125 миллионов евро.

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    Платон Щукин
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