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09:05, 26 сентября 2023Ценности

Женщинам с обвисшей грудью раскрыли способы подобрать идеальный бюстгальтер

Кадр: @hurraykimmay

Профессиональный брафиттер Киммей (фамилия не уточняется), более известная в соцсетях под ником @hurraykimmay, раскрыла женщинам с обвисшей грудью способы подобрать идеальный бюстгальтер. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка предложила присмотреться к моделям из эластичного кружева. Она объяснила, что контурные чашки у такого бюстгальтера сохраняют форму груди. При этом эксперт отметила, что если женщина хочет придать ей округлости, то следует сделать выбор в пользу нижнего белья из плотной ткани и со швами.

Также блогерша настоятельно посоветовала носить бюстгальтеры по размеру. «В конце концов, бюстгальтер должен хорошо сидеть на вашей груди, чтобы вы чувствовали себя комфортно», — заключила она.

В апреле эксперты бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера. По словам специалистов, она зависит от того, насколько активный образ жизни ведет обладательница данного предмета гардероба. Офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня, а тем, кто много двигается и занимается спортом, предпочтительно удалять загрязнения с изделий ежедневно.

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    Карина Черных
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