Глава МИД Канады прокомментировала скандал с ветераном СС

МИД Канады призвал к отставке спикера платы общин из-за скандала с ветераном СС

Глава МИД Канады Мелани Жоли призвала спикера Палаты общин (нижняя палата канадского парламента — прим. «Ленты.ру») Энтони Рота уйти в отставку из-за скандала с чествованием экс-бойца дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — заявила дипломат.

Ранее посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинений от Оттавы за приглашение и чествование в парламенте страны украинского эсэсовца. Он также добавил, что Польша никогда не согласится с «обелением нацистских преступников». При этом он подчеркнул, что случившийся инцидент не отменяет того факта, что Польша остается «лучшим союзником» Украины.