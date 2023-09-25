Польша потребовала извинений от Канады за чествование эсэсовца

Посол Польши в Канаде потребовал извинений от Оттавы за чествование эсэсовца

Польша потребовала извинений от Канады за приглашение и чествование в парламенте страны украинского эсэсовца. Об этом заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«Руководство Канады и Украины 22 сентября в Палате общин аплодировали члену дивизии СС "Галиция", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны. Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — заявил дипломат.

Он также добавил, что Польша никогда не согласится с «обелением нацистских преступников». При этом он подчеркнул, что случившийся инцидент не отменяет того факта, что Польша остается «лучшим союзником» Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Инцидент вызвал возмущение как внутри Канады, так и со стороны ряда стран.