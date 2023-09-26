Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады

Посольство РФ: чествование нациста войдет в историю канадской демократии

Чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады навсегда останется в истории демократии страны. Об этом заявило посольство России в Оттаве, передает ТАСС.

Дипмиссия призвала канадцев задуматься, кого прославляет руководство их страны и какую хунту оно поддерживает на Украине. По мнению посольства, произошедшее является «пощечиной канадским героям», которые освобождали Европу от нацистов вместе с советскими солдатами. «Россия осуждает любые формы героизации нацизма», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что огорчен скандалом с чествованием в парламенте страны экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Он признал, что эта ситуация стала «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом.