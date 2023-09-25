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23:07, 25 сентября 2023Мир

Премьер Канады расстроился из-за скандала с чествованием ветерана СС

Премьер Канады Трюдо заявил, что расстроен скандалом с чествованием ветерана СС
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстроен скандалом с чествованием в парламенте страны ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. Его слова передает РИА Новости.

Он назвал случившееся «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом. «Чрезвычайно расстраивает то, что произошло, однако спикер [палаты общин Энтони Рота] уже признал свою ошибку и принес извинения», — отметил премьер. При этом он пообещал, что эта ситуация не отразится на дальнейшей помощи Киеву со стороны Оттавы.

Ранее чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады прокомментировал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Он признался, что не в курсе ситуации.

24 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский во время выступления в канадском парламенте приветствовал Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. Как отметило агентство Associated Press, на одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит Джастин Трюдо.

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    Марина Совина
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