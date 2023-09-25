Госдеп оказался не в курсе скандала с чествованием Зеленским эсэсовца в Канаде

Госдеп США заявил, что не в курсе скандала с чествованием Зеленским эсэсовца

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал ситуацию с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, которая произошла в пятницу, 22 сентября. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Госдепа.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, представитель американского ведомства признался, что не в курсе ситуации. По словам Миллера, в тот день он проводил встречи в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). «Я не уверен, на какие сообщения вы ссылаетесь», — заявил Миллер.

О том, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, стало известно 24 сентября. Как отметило агентство Associated Press, на одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Этот поступок раскритиковал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее «неряшливым отношением к памяти».