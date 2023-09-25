Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 25 сентября 2023Мир

Госдеп оказался не в курсе скандала с чествованием Зеленским эсэсовца в Канаде

Госдеп США заявил, что не в курсе скандала с чествованием Зеленским эсэсовца

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал ситуацию с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, которая произошла в пятницу, 22 сентября. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Госдепа.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, представитель американского ведомства признался, что не в курсе ситуации. По словам Миллера, в тот день он проводил встречи в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). «Я не уверен, на какие сообщения вы ссылаетесь», — заявил Миллер.

О том, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, стало известно 24 сентября. Как отметило агентство Associated Press, на одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Этот поступок раскритиковал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее «неряшливым отношением к памяти».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Чеченский министр опубликовал новый ролик про избиение Журавеля сыном Кадырова

    США направили Киеву список требований для продолжения получения помощи

    Украине предрекли рекордное падение рождаемости

    США решили ввести ограничения против крупнейшего в мире производителя титана

    Раскрыто местонахождение телеведущей Екатерины Андреевой

    Германия более чем наполовину уменьшит федеральные расходы на беженцев

    ПВО сбила украинские беспилотники над российским регионом

    На Украине допустили ужесточение порядка мобилизации

    РУСАДА обвинило американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил

    Премьер Канады расстроился из-за скандала с чествованием ветерана СС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости