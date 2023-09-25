Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 25 сентября 2023Мир

В Кремле возмутились чествованием эсэсовца в парламенте Канады

Песков назвал чествование эсэсовца в Канаде неряшливым отношением к памяти

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию с чествованием экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады. «Это неряшливое отношение к памяти, у преступлений нацизма нет срока давности», — заявил он.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует у Канады разъяснений из-за приглашения в парламент и чествования эсэсовца Хунки. По его словам, посольство направит ноты в МИД Канады и офис премьер-министра страны.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали неопределенным будущее российских миротворцев в Карабахе

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Россия объявила в розыск выдавшего санкцию на «арест» Путина главу МУС

    В российском регионе женщина пострадала при обстреле автодороги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости