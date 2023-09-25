В Кремле возмутились чествованием эсэсовца в парламенте Канады

Песков назвал чествование эсэсовца в Канаде неряшливым отношением к памяти

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию с чествованием экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады. «Это неряшливое отношение к памяти, у преступлений нацизма нет срока давности», — заявил он.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует у Канады разъяснений из-за приглашения в парламент и чествования эсэсовца Хунки. По его словам, посольство направит ноты в МИД Канады и офис премьер-министра страны.