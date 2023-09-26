Из-за установленной на двери дома волонтеров гранаты контузило кошку

У дома волонтеров в Туле, помогавшим бойцам СВО, взорвали гранату

Полицейские выясняют обстоятельства диверсии у жилого дома в Туле. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, неизвестные злоумышленники установили растяжку с гранатой на двери дома на Тургеневской улице, где проживала семья волонтеров. Когда один из мужчин вышел на улицу и открыл дверь, граната взорвалась. Россиянин лишь чудом не пострадал.

В результате взрыва пострадала только проживавшая в помещении кошка. Животное получило контузию. Силовики не исключают, что причиной стала деятельность семьи, которая регулярно отправляет помощь бойцам в зоне специальной военной операции (СВО).

7 августа сообщалось, что в Петербурге полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении 19-летнего местного жителя, который бросил страйкбольную гранату в группу подростков в Удельном парке.