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16:59, 26 сентября 2023Экономика

ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил ограничения на переводы недружественных нерезидентов на полгода

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующие операции будут приостановлены с 1 октября еще на шесть месяцев. «Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — сказано в сообщении.

Решение принято для поддержания финансовой стабильности. Отмечается, что ограничения были введены 1 апреля 2022 года.

Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной валюты. Регулятор сохранил ограничения в связи с действующими в отношении России санкциями, запрещающими российским фининститутам приобретать наличную валюту стран Запада.

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    Варвара Кошечкина
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