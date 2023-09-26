ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил ограничения на переводы недружественных нерезидентов на полгода

Центральный банк (ЦБ) России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующие операции будут приостановлены с 1 октября еще на шесть месяцев. «Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — сказано в сообщении.

Решение принято для поддержания финансовой стабильности. Отмечается, что ограничения были введены 1 апреля 2022 года.

Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной валюты. Регулятор сохранил ограничения в связи с действующими в отношении России санкциями, запрещающими российским фининститутам приобретать наличную валюту стран Запада.