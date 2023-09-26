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18:34, 26 сентября 2023Среда обитания

Дачникам отсоветовали покупать черную землю

«БелНовости»: использование черной земли может привести к снижению урожайности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дачникам отсоветовали покупать для участка землю насыщенного черного цвета. По мнению экспертов издания «БелНовости», использование такой земли для сада или огорода способно привести к снижению урожайности многих культур.

По словам экспертов, многие дачники осенью приобретают землю для сада и огорода, при этом большинство из них убеждены, что чем чернее земля, тем больше от нее будет пользы для растений. Однако это является заблуждением: земля, имеющая насыщенный черный цвет, образуется преимущественно в низких, заболоченных местах, что говорит о ее кислотности. В свою очередь, кислый грунт служит для растений препятствием, мешающим им усваивать питательные вещества. В результате использование черной земли может привести к тому, что те будут плохо расти и плодоносить.

Вместо покупки черного грунта эксперты посоветовали приготовить плодородный грунт самостоятельно. К примеру, на то, чтобы навоз превратился в перегной, понадобится всего полгода. «Если же навоза нет, займитесь сооружением компостной кучи — компост, хоть и имеет не черный, а коричневый цвет, обладает рыхлой структурой и является высококачественным удобрением», — рассказали специалисты.

В сентябре агроном Анастасия Коврижных отсоветовала дачникам подкармливать пеплом золотой редис, щавель и арбуз.

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    Полина Кислицына
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