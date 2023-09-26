Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:31, 26 сентября 2023Среда обитания

Дачникам отсоветовали подкармливать пеплом три вида растений

Агроном Коврижных: не стоит удобрять золой редис, щавель и арбуз

Фото: Unsplash

Удобрять золой не стоит редис, щавель и арбуз. Подкармливать пеплом эти три вида растений отсоветовала дачникам ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «МОС СМИ».

По словам специалистки, редис после такого удобрения может перестать давать плоды. Щавель же хорошо себя чувствует в почке с пониженным рН — зола может сделать почву кислой, из-за чего замедлится развитие растения.

Арбуз тоже не переносит золу, отметила Коврижных. «Данное удобрение способно препятствовать росту плода, а также вызывать его гниение», — пояснила агроном. Среди растений, которые нежелательно удобрять золой, эксперт также назвала лаванду, календулу, азалии, гортензии, камелии, ели, туи и пихты.

Ранее дачникам дали советы по правильной посадке свеклы. Для посева этой культуры лучше всего подходит именно осенняя погода с температурой почв на отметке плюс два градуса и температурой воздуха около нуля. Производить посадку нужно аккуратно, подбирая места, до которых смогут добраться солнечные лучи.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

    Пятиметровая кобра съела трехметрового питона после семичасовой схватки

    Названы популярные у российских мужчин автомобили

    В России пообещали возобновить производство автозапчастей на бывшем заводе Bosch

    Шесть человек попали в больницу после драки с топорами в российском городе

    Адвокату певицы Славы дали попытку урегулировать конфликт с Хайдаровым до суда

    Антарктический морской лед достиг рекордного минимума

    Появилась информация об отъезде Земфиры из квартиры Литвиновой в Париже

    Европейские компании уличили в помощи России с обходом санкций

    Объявленный ВСУ погибшим командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости