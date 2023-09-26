Дачникам отсоветовали подкармливать пеплом три вида растений

Агроном Коврижных: не стоит удобрять золой редис, щавель и арбуз

Удобрять золой не стоит редис, щавель и арбуз. Подкармливать пеплом эти три вида растений отсоветовала дачникам ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «МОС СМИ».

По словам специалистки, редис после такого удобрения может перестать давать плоды. Щавель же хорошо себя чувствует в почке с пониженным рН — зола может сделать почву кислой, из-за чего замедлится развитие растения.

Арбуз тоже не переносит золу, отметила Коврижных. «Данное удобрение способно препятствовать росту плода, а также вызывать его гниение», — пояснила агроном. Среди растений, которые нежелательно удобрять золой, эксперт также назвала лаванду, календулу, азалии, гортензии, камелии, ели, туи и пихты.

Ранее дачникам дали советы по правильной посадке свеклы. Для посева этой культуры лучше всего подходит именно осенняя погода с температурой почв на отметке плюс два градуса и температурой воздуха около нуля. Производить посадку нужно аккуратно, подбирая места, до которых смогут добраться солнечные лучи.