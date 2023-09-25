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17:56, 25 сентября 2023Среда обитания

Дачникам дали советы по правильной посадке свеклы

Агроном Коврижных: при посадке свеклы важно учесть устойчивость сорта к холодам

Фото: Nick Collins / Unsplash

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных дала россиянам советы по правильной посадке свеклы, ее слова приводит "МОС СМИ". Воспользоваться ими можно будет уже в октябре, уточнила она.

По словам эксперта, при посадке свеклы крайне важно учитывать устойчивость того или иного сорта к холодам и его раннеспелость. Необходимо тщательно изучить представленный в магазинах ассортимент и при необходимости проконсультироваться с продавцом.

Для посева свеклы лучше всего подходит именно осенняя погода с температурой почв на отметке плюс два градуса и температурой воздуха около нуля. Производить посадку нужно аккуратно, подбирая места, до которых смогут добраться солнечные лучи, предупредила Коврижных. Сеять свеклу стоит на грядках, оставшихся после кабачков или огурцов, — это повысит урожайность корнеплода.

Ранее Коврижных раскрыла секреты выращивания крупной свеклы. Она посоветовала проредить ростки после появления всходов в тот момент, когда на растениях будет 2-3 листа. При этом расстояние между растениями для большей части сортов должно составлять 9-10 сантиметров.

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    Виктория Клабукова
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