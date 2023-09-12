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15:49, 12 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали методы выращивания огромной свеклы

Агроном Коврижных: для выращивания крупной свеклы необходим раствор золы и соли

Фото: Nick Collins / Unsplash

Для выращивания крупной и сладкой свеклы рекомендуется проредить ростки после появления всходов, рассказала изданию «БелНовости» агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Время для этой процедуры наступает, когда на растениях появляются 2-3 листа. Эксперт отметила, что для большей части сортов расстояние между всходами должно составлять 9-10 сантиметров.

Далее следует дать корнеплодам первую подкормку. Для ее приготовления рекомендуется развести в десяти литрах воды чайную ложку соли и два стакана древесной золы. Через две недели наступает время второй подкормки — на десять литров воды эксперт посоветовала использовать два грамма борной кислоты. Этим раствором необходимо опрыскать свекольные листья.

Через три недели дачникам нужно снова полить грядки раствором соли и золы. Эксперт рекомендовала не забывать о стандартных процедурах — поливе, рыхлении и прополке.

Ранее дачникам дали советы по борьбе с колорадским жуком в осеннее время. Для этого нужно убрать из огорода остатки ботвы и любой другой растительности. Кроме того, важно подготовить грядки, полив их четырехпроцентным раствором куриного помета.

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    Мария Черкасова
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