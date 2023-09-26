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15:04, 26 сентября 2023Мир

В США раскрыли анализ ЦРУ по решению о подрыве «Северных потоков»

Херш: в ЦРУ оценили слова Байдена о «СП» как шаг в сторону третьей мировой войны

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Globallookpress.com

Изначально руководство Центральный разведывательной службы (ЦРУ) оценило неясные слова президента США Джо Байдена о намерении взорвать российские газопроводы «Северный поток» (СП) как шаг в сторону третьей мировой войны. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Руководство ЦРУ расценило вводящий в заблуждение указ Байдена об уничтожении трубопроводов, расценив это не иначе как "стратегический шаг к третьей мировой войне". Что, если бы Россия ответила: "Вы взорвали наши трубопроводы, а я собираюсь взорвать ваши трубопроводы и кабели связи"?» — говорится в его публикации.

Источник Херша также отметил, что эксплуатация и существование «Северных потоков», по мнению ЦРУ, было не стратегическим, а экономическим вопросом для президента России Владимира Путина. Тем не менее Белый дом распорядился установить взрывчатку на газопроводах, но с возможностью ее активации по требованию.

Ранее Херш заявил, что спецслужбы США замели следы своего участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Журналист также привел информацию об отчетах по диверсии. Отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, он поддерживал контакт с Байденом и организаторами теракта.

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    Виктория Кондратьева
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