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14:55, 26 сентября 2023Мир

Стало известно о сокрытии США следов причастности к подрыву «Северных потоков»

Херш: спецслужбы США замели следы своего участия в подрыве «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Спецслужбы США замели следы своего участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в своем блоге на платформе Substack сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев, не оставили никаких следов», — написал он, добавив, что вся информация об организации диверсии не заносилась на компьютер, при этом документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

Журналист также привел информацию об отчетах по диверсии. Отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, он поддерживал контакт с Байденом и организаторами теракта.

8 февраля 2023 года американский журналист опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.

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    Виктория Кондратьева
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