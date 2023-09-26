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14:34, 26 сентября 2023Мир

Стали известны новые подробности теракта на «Северных потоках»

Херш: отчеты Норвегии по подрыву «Северных потоков» посылались главе ЦРУ
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Отчеты об операции в Норвегии по подрыву российских газопроводов «Северный поток» посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу. Он поддерживал контакт с президентом Джо Байденом и организаторами теракта. Новую информацию со ссылкой на источники опубликовал американский журналист Сеймур Херш.

«Отрицание как вариант для президента Джо Байдена и его советников по внешней политике имело первостепенное значение. Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печатались на пишущей машинке, (...) будто Интернет еще не был изобретен. (...) Различные отчеты и новости с мест передавались непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу, который был единственным связующим звеном между планировщиками и президентом, санкционировавшим проведение миссии 26 сентября 2022 года», — говорится в сообщении Херша.

Ранее прокуратура Швеции заявила, что материалы по итогам расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» не будут обнародованы, если следствие прекратится. А если оно продолжится, прокуроры все равно оставят за собой право засекретить данные.

Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отметил, что оценить сроки ремонта невозможно. А Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

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    Виктория Кондратьева
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