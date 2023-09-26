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19:58, 26 сентября 2023Бывший СССР

Эстония закроет консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско

МИД Эстонии сократит штат и закроет консульство в Нью-Йорке

Фото: Mo Photography Berlin / Shutterstock / Fotodom

МИД Эстонии сократит штат и закроет консульства в Нью-Йорке, а также Сан-Франциско. Об этом сообщил портал ERR.

Министерство планирует уволить 45 сотрудников. «Чтобы обеспечить эффективность и целенаправленность нашей работы, мы пересматриваем как нашу сеть зарубежных представительств, так и консульские услуги, которые мы предлагаем в США», — сказал глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

По его словам, сокращение численности сотрудников затронет все сферы деятельности внешнеполитического ведомства, в том числе представительства. Отмечается, что консульства прекратят работать летом 2024 года. Кроме того, МИД Эстонии намерен расширить сеть почетных консулов в США.

Ранее в МВД Эстонии передумали конфисковывать автомобили с российскими номерными знаками. Сообщалось, что российские машины нужно будет перерегистрировать в Эстонии либо вывезти из страны.

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    Кристина Есикова
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