Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:06, 19 сентября 2023Путешествия

Эстония передумала конфисковывать автомобили с российскими номерами

МВД Эстонии: автомобили с российскими номерами нужно перерегистрировать

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В МВД Эстонии передумали конфисковывать автомобили с российскими номерными знаками. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Лаури Ляэнеметс, передает РИА Новости.

По словам министра, российские машины нужно будет перерегистрировать в Эстонии либо вывезти из страны. Такое предложение представят правительству в ближайшие дни.

«О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительстве», — заключил глава МВД.

Ранее Ляэнеметс выступал с противоположной точкой зрения. Он призвал конфисковать и перерегистрировать российские автомобили, находящиеся на территории страны.

Эстония запретила въезд в страну машинам с российскими номерами в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. При этом запрет действует независимо от того, на каком основании водитель пребывает в стране или Евросоюзе. Отмечается, что выезд из Эстонии для российских машин открыт.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе

    Самбурская показала внешность без макияжа

    Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде

    России предсказали резкий рост доходов от нефти и газа

    94-летняя россиянка провела пять дней в лесу без еды и выжила

    Автор вышивок с московскими зданиями раскрыл реакцию на его творчество

    Стало известно о попытках протестующих штурмовать здание правительства Армении

    Дачникам назвали способ собрать огромный урожай яблок

    Мужчина нашел в деревне зеленого котенка и забрал его к себе

    HP представила ноутбук-трансформер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости