Эстония передумала конфисковывать автомобили с российскими номерами

МВД Эстонии: автомобили с российскими номерами нужно перерегистрировать

В МВД Эстонии передумали конфисковывать автомобили с российскими номерными знаками. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Лаури Ляэнеметс, передает РИА Новости.

По словам министра, российские машины нужно будет перерегистрировать в Эстонии либо вывезти из страны. Такое предложение представят правительству в ближайшие дни.

«О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительстве», — заключил глава МВД.

Ранее Ляэнеметс выступал с противоположной точкой зрения. Он призвал конфисковать и перерегистрировать российские автомобили, находящиеся на территории страны.

Эстония запретила въезд в страну машинам с российскими номерами в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. При этом запрет действует независимо от того, на каком основании водитель пребывает в стране или Евросоюзе. Отмечается, что выезд из Эстонии для российских машин открыт.