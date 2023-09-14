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14:04, 14 сентября 2023Путешествия

В Эстонии призвали конфисковать автомобили с российскими номерами

МВД Эстонии призвало конфисковать и перерегистрировать российские автомобили

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр внутренних дел (МВД) Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал конфисковать и перерегистрировать российские автомобили, находящиеся на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отказался комментировать заявление правительства по данной теме и заключил, что санкции должны быть выполнены.

«У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?» — задался вопросом Ляэнеметс.

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Ранее Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. При этом запрет действует независимо от того, на каком основании водитель пребывает в Эстонии или Евросоюзе. Отмечается, что выезд из Эстонии для российских машин открыт.

10 сентября Евросоюз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые к россиянам меры.

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    Зарина Дзагоева
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