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23:37, 26 сентября 2023Мир

Конгрессвумен призвала положить конец конфликту на Украине

Конгрессвумен Грин заявила, что конфликту на Украине пришло время положить конец
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что конфликту на Украине пришло время положить конец. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пришло время положить конец войне на Украине, этой стране нужен мир», — заявила она во время своего выступления у стен Капитолия.

По ее словам, конгрессмены продолжают «выписывать чеки и посылать их на Украину» и не слушают граждан Соединенных Штатов, которым важна своя граница и своя безопасность.

«Если вы американец, выступающий против финансирования Украины, то ваш голос не имеет значения. Потому что у вас нет выбора», — сказала конгрессвумен.

Ранее Грин заявила, что власти США не только «финансируют и вооружают настоящих нацистов на Украине», но также тратят миллиард долларов в месяц для поддержания работы правительства, в то время как экономическая политика администрации американского лидера Джо Байдена наносит ущерб малому бизнесу и предпринимательству.

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    Марина Совина
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