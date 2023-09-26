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14:30, 26 сентября 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

Администрация Ялты: купание на побережье в Крыму запрещено из-за шторма

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Купание в море на побережье Крыма запретили из-за штормовой погоды. О надвигающейся на полуостров опасности россиян предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.

«В регионе действует штормовое предупреждение. Купание в море категорически запрещено — волнение четыре балла. Также во избежание несчастных случаев прошу не подходить к береговой линии», — написала она.

Павленко добавила, что в поселке городского типа Кацивели сорвало с якоря и выбросило на пляж катер. По ее словам, решается вопрос о его буксировке.

Ранее сообщалось, что российский турист решил поплавать с сыном в шторм на пляже в Анапе, попал на видео и вызвал гнев в сети. Автор ролика саркастично назвал мужчину «отцом года».

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    Марина Черняк
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