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12:24, 17 августа 2023Путешествия

Россиянин решил поплавать в шторм с ребенком и вызвал гнев в сети

Россиянин решил поплавать в шторм с ребенком в Анапе и попал на видео

Российский турист решил поплавать с сыном в шторм на пляже в Анапе, попал на видео и вызвал гнев в сети. Кадры публикует Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края».

Автор ролика саркастично называет мужчину «отцом года». По его словам, россиянин насильно тащил испуганного ребенка в воду, несмотря на сильный ветер, волны и предупреждения других отдыхающих. «Это просто жесть», — добавил он.

Только после сигнала спасателя туристы, наконец, вышли из воды.

Ранее в августе пляжи Ялты закрыли для купания из-за обрушившегося на популярный российский курорт шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

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    Фариза Бацазова
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