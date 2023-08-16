Пляжи популярного курорта России закрыли для купания

Администрация Ялты сообщила о закрытии пляжей для купания из-за сильного шторма

Пляжи Ялты закрыли для купания из-за обрушившегося на популярный российский курорт шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко у себя в Telegram-канале.

«На всех пляжах подняты красные флаги, купание категорически запрещено», — сообщила она.

По словам чиновницы, у побережья наблюдается сильный шторм, волнение моря достигает 3,5 балла.

При этом введенные властями ограничительные меры не останавливают туристов. Так, на кадрах, распространившихся в сети, видно, как отдыхающие купаются, не обращая внимания на бушующее море.

