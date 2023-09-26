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12:02, 26 сентября 2023Моя страна

Пользователи Lamoda пожертвовали 1,5 миллиона рублей на безопасность детей

Пользователи Lamoda пожертвовали 1,5 миллиона рублей организации «Тебе поверят»

Фото: Unsplash

Пользователи российского маркетплейса Lamoda приобрели более 40 тысяч единиц товаров в рамках кампании, направленной на телесную безопасность детей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом, в общей сложности платформе удалось привлечь внимание россиян к благотворительной организации «Тебе поверят» и перечислить 1,5 миллиона рублей на поддержку ее работы. Отмечается, что в результате общая сумма пожертвований в фонд выросла на 99 процентов, рост подписок на ежемесячные пожертвования составил 158 процентов, а сумма регулярных пожертвований выросла на 128 процентов.

До и после кампании были проведены опросы, в которых приняли участие по 500 покупателей. По итогам проекта на пять процентов увеличилось количество пользователей, которые хотели бы, чтобы крупные бренды и онлайн-магазины предоставляли больше возможностей для решения социальных проблем. Таких юзеров на Lamoda стало 73 процента, а количество респондентов, которые больше доверяют компаниям, вносящим свой вклад в решение социальных проблем, достигло 81 процента.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Калининграде школьники отказались от цветов для учителей на 1 сентября, чтобы помочь больным детям. В общей сложности ученикам, их родителям и педагогам удалось собрать 361 700 рублей.

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    Карина Черных
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