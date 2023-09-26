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15:05, 26 сентября 2023Россия

В ДК Севастополя объяснили отказ пускать детей в бомбоубежище во время тревоги

В ДК Севастополя начали проверку из-за отказа сотрудника пустить людей в убежище

Кадр: видео Telegram-канал «Mash на волне»

В севастопольском Дворце культуры (ДК) рыбаков начали служебную проверку из-за действий сотрудника, не пустившего людей в бомбоубежище во время сигнала воздушной тревоги. Об этом завила исполнительный директор учреждения Людмила Богатырева, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По ее словам, после объявления воздушной тревоги всех детей организованно спустили на первый этаж к выходу. Тех, кого у входа ожидали взрослые, вывели на улицу и передали им, в то время как остальные укрылись в убежище.

Как заявила Богатырева, в другое убежище отправили жителей соседних домов, которые попытались пройти в укрытие ДК. Женщина, которая снимала распространившееся в сети видео инцидента, когда-то работала в учреждении и по этой причине решила спрятаться там. «Поэтому дежурный сказал, что для посетителей и сотрудников ДКР убежище рассчитано, остальные должны идти по тем адресам, которые у них указаны», — объяснила она.

Богатырева также предположила, что сотрудник ДК мог растеряться, так как подобная ситуация возникла впервые. «Допустить в здание людей, которые подошли, можно было. Но это ситуация, с которой мы сейчас разбираемся», — подчеркнула она.

Ранее в сети появились сделанные 25 сентября кадры, на которых мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, отказывается впустить в бомбоубежище Дворца культуры местных жителей и заявляет, что укрытие предназначено исключительно для сотрудников. На вопрос, почему он выгнал людей, мужчина сослался на распоряжение главного инженера.

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    Константин Лысяков
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