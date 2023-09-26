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12:59, 26 сентября 2023Россия

В Севастополе детей выгнали из убежища во время тревоги

В Севастополе мужчина выгнал детей из убежища во время тревоги

В Севастополе мужчина выгнал детей из убежища во время воздушной тревоги. Видеозапись, снятую в расположенном в городе Дворце культуры рыбаков, опубликовал Telegram-канал Baza.

После того как в городе прозвучал сигнал тревоги, посетителей вывели из здания. На видео мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, заявляет, что имеющееся во Дворце культуры укрытие предназначено исключительно для сотрудников. В это время слышна звучащая в городе сирена.

На вопрос о том, почему он выгнал людей, мужчина сослался на распоряжение главного инженера. «У вас в своих домах есть [укрытия]», — добавил он.

22 сентября украинские войска атаковали историческое здание штаба Черноморского флота. После этого в городе регулярно объявляют воздушную тревогу. 25 сентября городские власти сообщили об отраженной ракетной атаке: по предварительным данным, ракета была сбита в районе аэродрома Бельбек.

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    Алан Босиков
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