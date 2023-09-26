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10:40, 26 сентября 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Есть угроза ракетной опасности. Другие подробности Развожаев не привел.

Кроме того, в городе морской и наземный общественный транспорт прекратили движение.

25 сентября стало известно, что в Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку.

Впоследствии губернатор города рассказал, что была сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого было временно остановлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Полицейские тогда призывали находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

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    Анна Щербакова
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