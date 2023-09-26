Назван список говорящих о скором крахе отношений фраз

Семейный психотерапевт Кристина Вирро назвала список из фраз, которые используют партнеры на пороге краха отношений. Ее слова цитирует издание Metro.

По словам Вирро, с проблемами сталкиваются многие пары, но далеко не все готовы преодолевать возникшие трудности и искать компромисс. В частности, указывать на то, что отношения обречены, может фраза одного из партнеров «Я такой, какой есть». Подобное заявление может означать, что у человека нет никакого желания менять свое поведение, и он предлагает избраннику просто с этим смириться, объяснила специалистка.

Еще одним красным флагом психолог назвала фразы наподобие: «Ты хочешь изменить мне? Неважно. На самом деле мне все равно». Стоит насторожиться, если человек раньше кричал, злился, высказывал свои потребности, а теперь на те же самые, ранее выводившие его из себя вещи, реагирует молчанием и безразличием. По словам специалистки, это красноречивое свидетельство эмоциональной усталости от проблем в браке. Со ссылкой на профессиональный опыт, Вирро заявила: если человек испытывает апатию по отношению к партнеру, шансы на то, что они останутся вместе, составляют около одного процента.

Ранее психолог Татьяна Василькова назвала сглаживающие любой конфликт фразы. По ее словам, лучший способ для начала разговора — не обвинение и нападки, а вопрос, готов ли оппонент к диалогу. Идеальной для этого станет фраза: «Я кое-что хочу рассказать о себе. Ты готов выслушать?»