Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 21 сентября 2023Забота о себе

Названы сглаживающие любой конфликт фразы

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Для того чтобы сгладить любой конфликт, необходимо начать диалог с оппонентом, и помогут в этом сглаживающие накал эмоций фразы, считает психолог Татьяна Василькова. Их специалистка назвала «Ленте.ру».

Как правило, конфликт возникает, когда человек делает то, что не нравится окружающим, объяснила психолог. Однако, по ее словам, практически любую проблему в отношениях можно решить с помощью беседы. При этом, обратила внимание Василькова, необходимо осознавать, что недовольство вызывает не сам человек, а его действия.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что лучший способ для начала беседы — не обвинение и нападки, а вопрос, готов ли оппонент к диалогу. Василькова полагает, что идеальной для этого станет фраза «Я кое-что хочу рассказать о себе. Ты готов выслушать?».

Ни в коем случае не переходите на личности. О недостатках собеседника говорите обобщенно и спокойно

Татьяна Васильковапсихолог

Фраза «Я чувствую обиду, раздражение, боль или злость» поможет рассказать о своих чувствах из-за поступка собеседника, при этом не обидев его, добавила психолог.

«Мне хочется тебя ударить или уйти» — эта фраза расскажет о ваших желаниях и эмоциях. Лучше их озвучить и потом забыть, чем стерпеть, а после в порыве гнева действительно так сделать

Татьяна Васильковапсихолог
Материалы по теме:
Стремление все контролировать делает людей несчастными. Откуда оно берется и как с ним бороться?
Стремление все контролировать делает людей несчастными.Откуда оно берется и как с ним бороться?
23 апреля 2022
Как не поссориться с близкими в спорах о политике, если их позиция отличается от вашей? Советы по сохранению отношений
Как не поссориться с близкими в спорах о политике, если их позиция отличается от вашей?Советы по сохранению отношений
11 июля 2022

Василькова добавила, что в конце разговора необходимо подчеркнуть, что совершивший неприятный поступок человек по-прежнему дорог и важен.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, как избавиться от низкой самооценки. Она призвала не сравнивать себя с другими людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев извинился перед Путиным из-за гибели миротворцев в Карабахе

    Устойчивость к раку летучих мышей объяснили быстрой эволюцией

    Египет нашел новый вариант для замены пшеницы из России

    Промоутер раскрыл детали следующего поединка Александра Емельяненко

    Порнозвезда раскрыла изнанку работы в индустрии

    В США судью отстранили от должности из-за деменции

    В Польше назвали неприемлемыми последние заявления Украины

    «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж спортивной Lada Granta

    Сбежавшего из части с автоматом российского военного поймали

    Украина заберет жалобу на Словакию в ВТО из-за зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости