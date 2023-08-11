Названы способы избавиться от низкой самооценки

Психолог Романив призвала не сравнивать свои успехи с достижениями других людей

Не стоит сравнивать свои успехи с достижениями других людей, говорит психолог Ольга Романив. Соблюдение этого правила — один из способов избавиться от низкой самооценки, которые она назвала «Ленте.ру».

«В жизни бывают периоды, когда человек начинает негативно оценивать себя, несмотря на значительные успехи, — рассказывает психолог. — Вместо того чтобы гордиться достигнутым результатом, он понижает собственные заслуги, сравнивая их с показателями других. Некоторые ошибочно думают, что таким образом можно мотивировать себя становиться лучше. Однако такие мысли действуют противоположно».

В большинстве случаев причина обесценивания своих заслуг и личностных качеств зарождается в детстве, отмечает Романив. Возможно, у человека были строгие родители, которые всегда сравнивали его с другими детьми или требовали лучших результатов.

Такое поведение от старших не способствует выработке желания у ребенка развиваться и стараться. Кроме того, в будущем человек может игнорировать собственные потребности и желания, так как будет считать их неправильными Ольга Романив психолог

Таким людям во взрослом возрасте трудно испытывать радость от достигнутого. Обесценивание может возникнуть на разных этапах прогресса. Одни побоятся приступить к реализации мечты еще на первой ступени, вторые остановятся за шаг до победы, говорит собеседница «Ленты.ру». Нередки случаи, когда негативные мысли посещают и после успешного достижения цели.

Обесценивание близко низкой самооценке. И порой найти различие между ними непросто Ольга Романив психолог

Подобное отношение к себе, предупреждает Романив, резко снижает качество жизни. Чтобы не страдать, человеку стоит поставить перед собой новую задачу — активно обращать внимание на положительные стороны для выработки истинной мотивации.

«Необходимо научиться формировать к себе одобрительное отношение, концентрироваться на достоинствах, заслугах, личных сильных сторонах, — объясняет психолог. — При столкновении с ошибкой — сделайте выводы и сохраните опыт, и не ругайте себя за оплошность».

В каждой ситуации необходимо снижать уровень эмоционального реагирования. Для этого нужно использовать разные техники релаксации: аффирмации, самовнушение, медитации, аутотренинг

По словам Романив, для проработки заниженной самооценки следует вести дневник, в который нужно записывать даже самые маленькие победы. Так человек научится концентрироваться на своих достижениях. В моменты отчаяния полезно перечитывать старые записи, чтобы вернуть уверенность в себе, заключила она.

Ранее Ольга Романив назвала привычки, разрушающие страсть в отношениях. Среди них она отметила контроль над партнером.