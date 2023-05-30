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19:27, 30 мая 2023Забота о себе

Названы разрушающие страсть в отношениях привычки

Психолог Ахмедова назвала контроль над партнером одной из привычек, разрушающих страсть

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Контроль над партнером может стать одной из привычек, разрушающих страсть, уверяет психолог, психиатр и психотерапевт Ксения Ахмедова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала об этой и других привычках и ситуациях, негативно сказывающихся на отношениях.

По ее словам, на начальном этапе отношений, когда влюбленные находятся в эйфории, им кажется, что страсть никогда не угаснет. Однако со временем партнеры нередко понимают, что охладели друг к другу. Психолог объяснила, что, чтобы этого избежать, важно заранее отказаться от разрушающих отношения паттернов поведения.

Контроль над партнером

Ахмедова объяснила, что тотальный контроль по отношению к партнеру делает отношения напряженными. Она подчернула, что важно помнить о праве любого человека на свободу воли и действий, а ревность и стремление заставить партнера делать что-то против воли подавляют страсть в отношениях и могут привести к их разрушению.

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Взаимное непонимание

Непонимание между партнерами может привести к конфликтам и разногласиям, продолжила психолог. В свою очередь, это станет причиной постоянного напряжения и уменьшения страсти. Чтобы избежать этого, важно уметь слушать друг друга, проявлять терпение и снисходительность, советует собеседница «Ленты.ру».

Рутина

По мнению Ахмедовой, рутина может погубить даже самую сильную любовь: страстные отношения требуют динамики и неожиданностей. «Старайтесь увлекаться новыми вещами вместе и проводите время в интересных местах. Это позволит сохранить страсть и интерес друг к другу надолго», — дала совет врач.

Если вы постоянно заняты своими делами и не обращаете должного внимания на партнера, то вы, возможно, губите вашу страсть. Взаимное понимание, поддержка и внимание не только укрепляют отношения, но и помогают избежать угасания страсти

Ксения Ахмедовапсихолог, психиатр

Отсутствие эмоций

Психолог подчеркнула, что в отношениях очень важно демонстрировать эмоции и говорить о своих переживаниях и переживаниях партнера.

«Привычки, убивающие страсть, могут быть разнообразны. Однако совместное решение проблем, общение и постоянное внимание друг к другу могут помочь сохранить огонь и любовь. Не забывайте проявлять терпение и заботу, и ваша любовь станет только крепче со временем», — подвела итог Ахмедова.

Ранее психолог Ольга Романив перечислила создающие неприятное впечатление о человеке привычки. Среди прочих она назвала хвастовство и глупые шутки.

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    Вера Владзиевская
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