Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 26 сентября 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали россиянина из-за массовой потасовки со стрельбой

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу во время драки в Красногорске

Кадр: Mash

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время массовой драки иностранцев в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подозреваемым оказался 48-летний ранее судимый житель Истры Московской области. При задержании у него нашли карабин «Сайга-410» и пустую кобуру от травматического пистолета «Хорхе». Само оружие сотрудникам правоохранительных органов обнаружить не удалось.

Потасовка между двумя группами мужчин произошла на строительном рынке вечером 25 сентября. Во время конфликта один из участников ссоры достал ружье, выстрелил в оппонентов, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    В СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергообъектов

    В Blue Origin поменяется гендиректор

    Стало известно о похоронах члена экипажа угнанного на Украину Ми-8

    Иммунолог назвал срок новой волны коронавируса в России

    Получен первый спектральный анализ планеты TRAPPIST-1 b

    Россиянин ударил полицейского ногой и получил срок

    Туристы описали поездку в Дагестан фразой «самое большое разочарование»

    Шакиру снова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов

    Стилистка раскрыла секрет идеальной внешности Кейт Миддлтон на фото

    Турист проник в конюшни Букингемского дворца и попытался угнать королевское авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости