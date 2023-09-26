В Подмосковье задержали россиянина из-за массовой потасовки со стрельбой

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу во время драки в Красногорске

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время массовой драки иностранцев в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подозреваемым оказался 48-летний ранее судимый житель Истры Московской области. При задержании у него нашли карабин «Сайга-410» и пустую кобуру от травматического пистолета «Хорхе». Само оружие сотрудникам правоохранительных органов обнаружить не удалось.

Потасовка между двумя группами мужчин произошла на строительном рынке вечером 25 сентября. Во время конфликта один из участников ссоры достал ружье, выстрелил в оппонентов, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

