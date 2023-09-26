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13:26, 26 сентября 2023Силовые структуры

В Подмосковье из-за массовой драки иностранцев возбудили дело

В Красногорске возбудили дело из-за драки таджиков и узбеков со стрельбой

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Красногорске возбудили дело из-за массовой драки уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье о покушении.

По данным ведомства, вечером 25 сентября между двумя группами мужчин произошел конфликт из-за личной неприязни. Один их участников ссоры достал ружье и выстрелил в оппонентов, а затем скрылся на автомобиле.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого для задержания. Остальных участников драки уже доставили в отдел.

Ранее массовая драка мигрантов в Петербурге попала на видео.

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    Екатерина Власова
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