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22:54, 26 сентября 2023Моя страна

В Самаре откроется экотропа до Тольятти

В Самаре 29 сентября откроют Большую Самарскую Тропу

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

В Самаре откроется проложенная по живописным местам экотропа до Тольятти. Об этом сообщает KP.RU.

Торжественное открытие Большой Самарской Тропы состоится 29 сентября в 12:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена». Экотропа состоит из нескольких маршрутов разного уровня сложности. Отмечается, что протяженность основной ветки составляет 100 километров, а общая длина всех маршрутов — более 200 километров.

Все желающие смогут целиком пройти тропу, ночуя в палатках, гостиницах или кемпингах, а также по частям. На территории экотропы будут работать 27 проводников-экскурсоводов, освоивших навыки проведения экскурсий, оказания первой помощи, а также изучивших информацию о техниках оздоровительной ходьбы.

Ранее сообщалось, что на Сахалине захотели развивать треккинг-туризм и уже обустраивают первый треккинговый маршрут, который приведет туристов к знаменитому маяку Анива. По словам проректора по специальным проектам и внешним связям Московского университета «Синергия» Сааду Казиева, Сахалин может стать одним из ключевых регионов для создания треккингового маршрута национального значения.

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    Алиса Удовик
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