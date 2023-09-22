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14:30, 22 сентября 2023Моя страна

На Сахалине собрались развивать треккинг-туризм

На юге Сахалина обустроят первый треккинговый маршрут

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На Сахалине захотели развивать треккинг-туризм и уже обустраивают первый треккинговый маршрут, который приведет туристов к знаменитому маяку Анива. Как уточнили на сайте областного министерства туризма, потенциал Сахалинской области для организации треккинга и развития пешеходного туризма обсудили в ходе встречи министр туризма региона Артем Лазарев и руководитель секции по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и Дальнем Востоке Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму, проректор по специальным проектам и внешним связям Московского университета «Синергия» Сааду Казиев.

Комментируя текущие тренды, Казиев указал, что популярность треккинга по всему миру растет. Он акцентировал внимание на том, что Россия обладает большим потенциалом для развития целой сети таких маршрутов. По его словам, Сахалин может стать одним из ключевых регионов для создания треккингового маршрута национального значения.

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Во время встречи с Лазаревым, Казиев обсудил с ним варианты для обустройства таких маршрутов. Министр туризма подчеркнул, что в РФ треккинг как направление только зарождается и было бы замечательно, если одна из первых таких троп появилась бы на Сахалине.

«Мы рассматриваем возможность создания маршрута вокруг Тонино-Анивского полуострова (на юге Сахалина — прим. «Ленты.ру»). Финальной точкой путешествия станет площадка, с которой откроется красивый вид на знаменитый маяк Анива», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что заповедник в Хакасии показал отдых рыси на территории заказника «Позарым».

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