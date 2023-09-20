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16:05, 20 сентября 2023Моя страна

Заповедник в Хакасии показал отдых раслабленной рыси

Заповедник в Хакасии показал отдых рыси на территории заказника «Позарым»

«Хакасский» заповедник показал кадры с территории заказника «Позарым», на которые попала расслабленная и отдыхающая на камнях рысь. Видеозапись опубликовало издание «Хакасия».

На записи видно, что рысь спокойно лежит, вылизывает лапы, осматривается по сторонам, после чего замирает, глядя в одну точку.

Сотрудники заповедника рассказали, что увидеть рысь в таком расслабленном состоянии — это успех. Сам заповедник, а также заказник «Позарым», — типичные места обитания для редких диких кошек, рыси и манула.

Ранее посетительница Новосибирского зоопарка сняла на видео манула, который метался по вольеру после того, как учуял кипера — сотрудника зоопарка.

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    Сергей Истомин
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