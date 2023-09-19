Мечущийся по вольеру зоопарка манул попал на видео

Посетительница Новосибирского зоопарка сняла на видео мечущегося манула

В Новосибирском зоопарке на видео попал мечущийся по вольеру манул. Его сняла посетительница парка Анна Новикова, передает «КП-Новосибирск».

На кадрах видно, как учуявший сотрудника зоопарка хищник начинает быстро перемещаться по вольеру. Вскоре манул принялся бегать и забираться на возвышенности.

В какой-то момент хищник залез на бревно и попытался разглядеть кипера вдалеке. Спустя несколько мгновений он спрыгнул с возвышенности и продолжил метаться по клетке.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке белка забралась на крышу жилого дома по стене. Судя по видео, сделанному жильцами соседнего дома, высота здания составляет 12 этажей.

