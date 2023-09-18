Во Владивостоке белка залезла на крышу жилого дома по стене

Во Владивостоке белка залезла на крышу жилого дома по стене

Во Владивостоке белка забралась на крышу жилого дома по стене. Момент сняли на видео жильцы соседнего дома, его опубликовал Telegram-канал Vtoryak.vdk.

Судя по видео и фото, высота здания составляет 12 этажей. Белка резво забирается на крышу, после чего запись заканчивается.

В посте также опубликованы фото, из которых следует, что затем белка так же спустилась вниз по стене.

Ранее в нацпарке «Башкирия» показали купание в луже медведицы-альбиноса Умки. На кадрах медведица белого цвета купается и валяется в луже и грязи, после чего вылезает из воды и пропадает из кадра. Затем ее морда снова резко появляется на видео — Умка решила изучить фотоловушку вблизи.