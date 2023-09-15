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14:29, 15 сентября 2023Моя страна

В Башкирии медведица-альбинос искупалась в луже и изучила фотоловушку

В Башкирии медведица-альбинос искупалась в луже и изучила фотоловушку

В национальном парке «Башкирия» показали купание в луже медведицы-альбиноса Умки. Видеозапись появилась в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах медведица белого цвета купается и валяется в луже и грязи, после чего вылезает из воды и пропадает из кадра. Затем ее морда снова резко появляется на видео — Умка решила изучить фотоловушку вблизи.

«Похоже, наша альбиноска решила стать похожей на своих сородичей — бурых мишек С головой пыталась нырнуть в медвежий бассейн, но природу не обманешь. Дождь смоет натуральную краску для шерсти», — пошутили в нацпарке.

Ранее сообщалось, что заповедник «Большая Кокшага» в Марий Эл показал видео с осторожной медведицей и ее медвежатами. На кадрах видно, что медведица и один из ее детенышей идут по лесу, позднее их догоняет еще один медвежонок. В заповеднике отметили, что потомство хорошо воспитано, так как не отходит далеко от матери.

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    Сергей Истомин
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