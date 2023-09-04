Заповедник в Марий Эл показал осторожную медведицу с медвежатами

Заповедник «Большая Кокшага» в Марий Эл показал семью осторожных медведей

Заповедник «Большая Кокшага» в Марий Эл показал видео с осторожной медведицей и ее медвежатами. Ролик опубликован в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что медведица и один из ее детенышей идут по лесу, позднее их догоняет еще один медвежонок.

«Медвежье семейство отмечено на территории заповедника "Большая Кокшага" исключительно на фотоловушках. Восхищаемся осторожной и умной медведицей», — говорится в публикации. Там уточняется, что медведица хорошо воспитала свое потомство, которое не отходит далеко от матери.

В заповеднике добавили, что медвежья семья может распасться, если медведица снова забеременеет, — тогда медвежата будут зимовать самостоятельно. Однако есть вероятность, что они останутся с матерью на вторую зиму. Если у медведицы появится новое потомство, то старший детеныш будет называться пестуном и помогать в воспитании младших.

Ранее сообщалось, что Килемарском районе Марий Эл с помощью фотоловушки смогли запечатлеть медведицу с пятью медвежатами. Обычно самка рожает от одного до трех медвежат, такое потомство появляется крайне редко.