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10:16, 1 сентября 2023Моя страна

В российском регионе заметили медведицу с пятью медвежатами

В Марий Эл заметили медведицу с пятью медвежатами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В одном из охотхозяйств в Марий Эл заметили медведицу сразу с пятью медвежатами. Об этом сообщает «МК».

Большое семейство смогли запечатлеть при помощи фотоловушки в охотхозяйстве «Лесовод» в Килемарском районе республики. Животные попали в объектив камеры, когда пришли к местной кормушке.

Как пояснили специалисты, такое большое потомство у медведиц появляется довольно редко — обычно самка рожает от одного до трех медвежат.

При этом в прошлом году в этом же хозяйстве замечали медведицу в сопровождении сразу четырех медвежат.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области бурый медведь пришел посмотреть, как рыбачат люди, и попал на видео. На записи видно, как любопытный хищник ходит между деревьями, а затем садится на землю недалеко от россиян.

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    Варвара Кошечкина
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