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07:01, 26 сентября 2023Забота о себе

Мужчин предупредили о последствиях использования «увеличивающих пенис» БАДов

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Пользователи форума Reddit, прибегавшие к использованию якобы увеличивающих пенис пищевых биодобавок (БАДов), поделились своим опытом. О последствиях применения подобных средств они предупредили в разделе AskReddit.

Около двенадцати тысяч лайков собрало сообщение от мужчины, который работал в секс-шопе и знает, что применение подобных добавок может грозить диареей.

Добавки не тестируются, это все просто набор улучшайзеров, звучащих как натуральные. Популярны ингредиенты типа женьшеня и кофеина, но иногда можно встретить экзотику типа фрукта юдзу или растения иланг-иланг. Люди думают, что покупают качественный продукт, который поможет им добиться желаемого. Может быть, оно и работает, но в такие таблетки чаще всего кладут то же, что в диетические БАДы. Диарея — это еще лучшее, что можно от них получить

gengarsnightmaresпользователь Reddit

Один из мужчин признался, что приобрел биодобавку для увеличения пениса в супермаркете у дома и сильно пожалел об этом.

Пульс подскочил до 200, я запаниковал, мысли о сексе ветром сдуло

ChocolateSmoovieпользователь Reddit
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Еще один комментатор признался, что покупал похожие препараты в 2000-х годах, когда увидел их рекламу в телепередаче популярного ведущего Говарда Стерна. В комплекте к ним шла любопытная инструкция.

Вдобавок к приему препаратов нужно было каждый день разминать пенис, чтобы стимулировать кровоток. Через две недели я все это прекратил, потому что процесс доставлял много хлопот и был болезненным. А через 15 лет производителя засудили за недостоверную рекламу и продажу пустышек. Мне пришла компенсация покупки. Хуже всего была необходимость объяснить жене, за что мне вернули 60 долларов

HollaDatchaBoiпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit, изменявшие своим возлюбленным, объяснили причины такого поведения. Почти шесть тысяч лайков собрало сообщение девушки, которая рассказала, что изменила в ответ на неверность партнера.

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    Александра Лисица
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