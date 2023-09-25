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08:36, 25 сентября 2023Забота о себе

Изменившие возлюбленным люди объяснили причины неверности

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit, изменявшие своим возлюбленным, объяснили причины такого поведения. Поводы неверности они перечислили в разделе AskReddit.

Почти шесть тысяч лайков собрало сообщение девушки, которая призналась, что изменила в ответ на измену. После ее истории многие люди рассказали, что нашли связи на стороне по той же причине.

Он изменил первым, я была юной, неопытной, думала, что месть мне поможет

Witch_on_a_mopedпользовательница Reddit

Другие винят в собственных изменах неуверенность в себе.

Я всегда искал ту, которая заставит меня чувствовать себя еще более желанным, чем предыдущая партнерша. Когда я внутренне вырос, я понял, каким был куском дерьма, какую боль причинял. С этим трудно жить

Penfold_for_PMпользователь Reddit
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Есть и люди, которые честно признаются, что ими руководили животные инстинкты, а не разум.

100-процентная чистая похоть. Вот и все. Этим я не горжусь

mydepressingpoemsпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о судьбе отношений, в которых решили остаться с изменившим партнером. В комментариях простившие изменников люди пожаловались на постоянные подозрения проштрафившихся партнеров.

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    Александра Лисица
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