На Епифанцева написали заявление за русофобские высказывания

На Епифанцева написали заявление в полицию за русофобские высказывания

На российского актера Владимира Епифанцева написали заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поводом для проверки артиста полицейскими стали его русофобские высказывания: в одном из интервью актер заявил, что в России много запретов на «все хорошее», в том числе и на сбор псилоцибиновых грибов (Епифанцев является поклонником мухомороедения). Помимо этого, актер опубликовал видео в полицейской форме, на котором сообщил, что не считает себя россиянином.

Жителю Москвы, имя которого не раскрывается, высказывания артиста не понравились. Первое заявление он подал за незаконное ношение актером полицейской формы. В участке его не приняли, так как в тот период Епифанцев снимался в кинопроекте, в котором полицейская форма являлась его сценическим костюмом.

Второе заявление мужчина написал с требованием наказать актера за оскорбительные высказывания в адрес государственного строя и россиян. Его полиция приняла и начала проверку в отношении артиста.

Ранее российского актера Александра Ткачука избили в Академическом районе Екатеринбурга во время репетиции сцены из художественного фильма.