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18:29, 16 августа 2023Культура

Российский актер подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма

Российский актер Ткачук подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма

Фото: Андрей Собинов / Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

Российского актера Александра Ткачука избили в Академическом районе Екатеринбурга во время репетиции сцены из художественного фильма. Об этом сообщает портал Е1.

По данным издания, в полдвенадцатого ночи в студию проник нетрезвый мужчина. Во время попыток съемочной группы вывести злоумышленника завязалась драка, в которую вступил артист. Мужчина повалил Ткачука на пол и стал душить, пока его не оттащила команда проекта. На место была вызвана полиция.

«Эта ситуация сильно потрясла нашу группу, но прекращать процесс мы не намерены. Как только актер поправится, репетиции продолжатся. По странному совпадению в конце фильма на главного героя, которого играет Александр Ткачук, тоже нападают бандиты», — отметил исполнительный продюсер картины Андрей Собинов.

Агент актера добавила, что на следующий день Ткачук отправился в травмпункт для снятия побоев, а также решил перенести запланированные на ближайшие дни выступления. Он намерен продолжить съемки в фильме после лечения.

Ранее в Москве избили 24-летнего саунд-продюсера Тимы Белорусских Яна Супоненко.

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    Анастасия Астахова
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