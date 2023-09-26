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16:13, 26 сентября 2023Мир

В Европарламенте оценили сроки вступления Украины в ЕС

Зампред ЕП Барли заявила, что Украина вряд ли вступит в ЕС до 2029 года

Фото: Michael Sohn / AP

Украина вряд ли вступит в Европейский союз (ЕС) до 2029 года. Сроки вступления стран оценила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли, передает ТАСС.

«Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу. Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну», — заявила она.

По ее словам, переговоры ведутся, но до фактического присоединения пройдет немного больше времени. В настоящее время Украина не соответствует ни одному из этих многих критериев, отметила Барли.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о сроках вступления Украины в ЕС. По ее мнению, Киев должен соответствовать критериям, чтобы присоединиться к единому рынку и в будущем — к самому ЕС.

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    Виктория Кондратьева
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